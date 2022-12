Così il senatore del Pd: "Allargherà le disuguaglianze sociali e fiscali"

(LaPresse) Antonio Misiani, senatore del Pd, commenta la manovra appena approvata in Aula al Senato: “Il nostro giudizio è negativo, è una manovra che non aiuta a rilanciare la crescita, allargherà le disuguaglianze sociali e fiscali con dodici misure di condono per chi le tasse non le ha mai pagate”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata