Il segretario dem all'attacco dopo l'ok alla legge di Bilancio a Montecitorio: "Stanotte 9 tentativi di cambiarla e aggiustarla"

Enrico Letta all’attacco del governo dopo il via libera definitivo alla manovra da parte della Camera. “Stanotte 9 ore di tentativi per cambiare la Legge di Bilancio e aggiustarla. Ora il voto finale della #Camera. Una cosa è certa, mai vista una simile distanza abissale tra la poverissima realtà della Legge votata stanotte e le promesse mirabolanti di mesi e anni. Rivelatesi #fuffa”, scrive su Twitter il segretario del Pd postando una foto dell’orologio dell’aula della Camera.

Stanotte 9ore di tentativi per cambiare la #LeggediBilancio e aggiustarla. Ora il voto finale della #Camera. Una cosa è certa, mai vista una simile #distanzabissale tra la poverissima realtà della Legge votata stanotte e le promesse mirabolanti di mesi e anni. Rivelatesi #fuffa. pic.twitter.com/0PiB07NGFM — Enrico Letta (@EnricoLetta) December 24, 2022

Appendino: “No a odg su opzione donna ma battaglia non si ferma”

“La maggioranza ha bocciato l’Ordine del giorno che ho presentato per impegnare il governo a eliminare i requisiti restrittivi per l’accesso a Opzione donna. Avevano promesso di rimediare al pasticcio fatto in legge di Bilancio durante il passaggio parlamentare, ma non l’hanno fatto perché non c’erano le coperture che invece si sono trovate per i soliti noti. Voglio rassicurare le tantissime donne che mi hanno scritto in queste settimane: la nostra battaglia non si ferma certo qui”. Lo afferma la deputata del M5S ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino.

