La premier porterà gli auguri ai militari italiani impegnati nelle missioni di pace

La premier Meloni in partenza per l’Iraq. “Ho deciso di portare gli auguri ai nostri militari impegnati nelle missioni di pace” ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ai parlamentari di FdI riuniti alla Camera e ricordando che “in Iraq l’Italia ha il comando della missione Nato”. All’annuncio della premier tutti i deputati e senatori si sono alzati in piedi per tributarle un lungo applauso.

La decisione di andare in Iraq a far visita al nostro contingente militare “è un gesto simbolico per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi”. “Ci sono altri 4-5 ministri in partenza per altrettante destinazioni dove sono impegnati i nostri militari” ha aggiunto Meloni.

La Presidente del Consiglio, insieme ai ministri Tajani e Crosetto, raggiungerà la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, per portare i suoi saluti al contingente militare impegnato in Iraq. “Un segnale per dire grazie a chi passa il Natale fuori di casa per rappresentare la nazione” ha sottolineato.

