La candidata alla segreteria: "Non siamo qui per sostituire il partito, ma per provare insieme a rinnovarlo"

Dopo aver ufficializzato la candidatura al ruolo di segretario, Elly Schlein si è ufficialmente iscritta al Pd. Ha preso la tessera al circolo della Bolognina, a Bologna. “Noi abbiamo preso questo impegno: c’è un mondo fuori dalla politica che guarda con interesse a quello che sta proponendo il Pd. È l’unico partito che in seguito alla sconfitta elettorale si è messo in discussione, ha voluto aprire un percorso costituente che permette a tutti di dare un contributo di idee, di valori, di proposte ed è questo che scegliamo di fare, guardando anche alle persone che hanno smesso di votare e di guardare alla politica come strumento che possa emancipare le persone dal bisogno e dare condizioni di vita migliori alle persone e al pianeta”, ha detto Schlein. “Voglio dirlo in modo chiaro: io entro qui in punta di piedi, in questo circolo rientro con grande umiltà, innanzitutto ad ascoltare. Abbiamo misurato tanta difficoltà nella base del partito ed è la base che vogliamo ascoltare perché ‘senza la base scordatevi le altezze’.

“Non siamo qui, certo, per sostituire il Pd, ma per provare insieme a rinnovarlo, per trovare insieme il senso di un impegno comune, anche aprendo le porte. Colgo oggi un grande segnale d’interesse, anche perché abbiamo al governo una destra nazionalista”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata