Carlo Calenda: "E' pessima, ho provato a dare soluzioni". Landini: "Non parlare di evasione è schiaffo agli onesti"

Opposizioni, Bankitalia, Coldiretti: in tanti stanno criticando la manovra di governo. Bankitalia ha attaccato soprattutto le misure sul Pos e il tetto al contante. Intanto è in programma mercoledì mattina, alle 10, una riunione tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i capigruppo della maggioranza. L’incontro, secondo quanto di apprende, è stato fissato per discutere della legge di bilancio.

Calenda: “Manovra pessima”

“Io giudico la manovra pessima per come è scritta, specialmente su sanità e istruzione. Una manovra che non ha alcuna idea di Paese. Non siamo corsi in soccorso perché voteremo contro la fiducia alla manovra come abbiamo fatto sempre finora, ma a differenza delle altre opposizioni, come Terzo Polo abbiamo provato a dare delle soluzioni alternative, come si fa in qualsiasi democrazia matura”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, a L’Aria Che Tira su La7.

Landini: “Niente evasione, schiaffo a onesti”

“Siamo di fronte a un aumento delle disuguaglianze che non ha precedenti e penso che non affrontare la questione dell’evasione fiscale è uno schiaffo in faccia alle persone oneste e serie che in questi anni hanno tenuto in piedi il Paese”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine dell’incontro con il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte stamani a Roma. “Quando l’85% dell’Irpef è pagata da lavoratori dipendenti e da pensionati, vuol dire che queste persone sono quelle che pagano i servizi anche per quelli che evadono il fisco e non lo stanno pagando – ha aggiunto -. Quindi io credo che sia il momento di combatterle queste diseguaglianze con degli interventi precisi che recuperino anche una credibilità e una giustizia sociale e fiscale che oggi non c’è”.

Conte: “Evasione di cittadinanza”

“Oggi anche Bankitalia boccia la manovra dopo la Corte dei conti, Confindustria e altre autorità indipendenti. In questo modo viene cancellato il reddito di cittadinanza e viene introdotta l’evasione di cittadinanza”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti al termine dell’incontro con il segretario della Cgil Maurizio Landini, nella sede del partito a Roma.

“Vengono premiati i cittadini che girano con 5mila euro di contante – ha detto Conte -. Questo è fortemente recessivo per il passe. Viene favorita l’economia sommersa. Evasori e corrotti vengo favoriti. Noi dobbiamo superare quei 100/120 miliardi ei economia sommersa che sottraggono ricchezza al paese e alla gente onesta”.

Uil: “Ritirino flat tax, limite Pos e tetto contante”

“Le autorevolissime osservazioni sul capitolo fiscale della Legge di Bilancio, pervenute oggi da Bankitalia, coincidono con quanto detto dalla UIL nel corso della stessa Audizione Parlamentare. L’elevazione del tetto del contante insieme all’uso del Pos a partire da 60 euro sono un incentivo all’evasione fiscale e al malaffare. L’estensione della Flat Tax a 85000 euro aggrava lo squilibrio già esistente a danno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che hanno una tassazione notevolmente più alta. La UIL chiede al Governo e al Parlamento di eliminare questi provvedimenti dannosi per il Paese”. Così in una nota Domenico Proietti, segretario confederale della Uil.

