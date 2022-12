Il presidente del Veneto: "Siamo i portabandiera della Costituzione"

(LaPresse) “Ci troviamo a essere i portabandiera della Costituzione. Una gestione troppo centralista ci porta ad avere oggi una Italia a due velocità, quindi a coloro che si lamentano dell’Italia a due velocità ricordo che non è per colpa dell’autonomia, ma del centralismo”. Così il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell’evento ‘L’Italia delle Regioni’, primo Festival della conferenza delle Regioni in corso a Milano.

