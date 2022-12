Il commissario europeo agli Affari economici all'evento annuale sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

Il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni promuove l’esecutivo Meloni sul Pnrr. “Il governo attuale sta lavorando bene”, ha dichiarato intervenendo all‘evento annuale sul Pnrr. L’ex ministro italiano aveva anche detto che sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “bisogna dare atto al governo precedente di aver lavorato bene“.

“Fin qui il nostro Paese ha dimostrato grande capacità di mantenere gli impegni, penso che dobbiamo dare atto al governo precedente di aver lavorato bene – osserva Gentiloni – il governo attuale sta lavorando altrettanto bene: la missione della commissione Ue ha verificato in questi due giorni il livello di impegno straordinario che c’è da parte di tutte le nostre amministrazioni”.

“Scommessa europea si gioca molto qui da noi”

“Nella dimensione di questo Piano, la sfida in Italia è di particolare rilievo. Questa scommessa europea si gioca molto qui da noi”, ha aggiunto ancora il commissario all’evento ospitato dalla Guardia di Finanza a Roma. “I servizi della Commissione sono non solo disponibili ma pronti continuamente a collaborare per risolvere difficoltà, strozzature, singoli progetti che incontrano problemi concreti – continua Gentiloni – la collaborazione che è in corso sarà fondamentale per rendere l’attuazione del Piano possibile in tutti i suoi aspetti, per vedere quello che c’è da correggere e per farlo mentre si lavora per attuare gli impegni presi”.

“Pur sapendo quanto complicata sia la sfida – conclude Gentiloni – dobbiamo agire sapendo non solo che è necessario ma che è anche possibile raggiungere questi obiettivi“.

In Europa toccato il picco dell’inflazione

Gentiloni ha parlato anche dell’emergenza prezzi. “In Europa abbiamo raggiunto il picco dell’inflazione”, ha dichiarato. “Andando nella direzione giusta – osserva – possiamo correggere il rischio di una recessione prolungata e sostenere la crescita”.

