Foto dall'archivio di Roberto Maroni con Matteo Salvini

Domani in Cdm all'ordine del giorno c'è anche questa proposta, dopo la scomparsa ieri a 67 anni

La politica si muove per il ricordo di Roberto Maroni. Si terrà domani alle 18, secondo quanto si apprende, una riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno, viene spiegato, anche la delibera per i funerali di Stato per l’ex ministro Roberto Maroni che si terranno venerdì mattina a Varese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata