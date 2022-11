E' morto all'età di 67 anni a Varese: ha iniziato come segretario della Lega Nord locale negli anni Novanta

E’ morto all’età di 67 anni Roberto Maroni, ex governatore lombardo ed ex ministro. Maroni è nato il 15 marzo 1955 a Varese. Ha iniziato nelle sezioni locali del partito: è stato dal 1990 al 1993 segretario provinciale della Lega Nord di Varese. Il suo battesimo di fuoco alla Camera dei Deputati avviene nel 1992, poi coronato dall’elezione a presidente dei deputati della Lega Nord.

La carriera in Parlamento

E’ diventato poi vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno del governo Berlusconi.

Durante il terzo governo Berlusconi Maroni è stato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel quarto governo Berlusconi, dopo la breve esperienza del 1994, torna al ministero dell’Interno. Le divergenze politiche con il leader leghista, Umberto Bossi, portano però a una profonda frattura tra i due. Nell’aprile 2012 Bossi si dimette da segretario federale della Lega, al suo posto viene eletto Maroni. Maroni diventa governatore della Regione Lombardia nel 2013, succedendo a Roberto Formigoni.

Il processo

Indagato dalla Procura di Busto Arsizio per “presunte irregolarità” su progetti relativi alla fiera universale Expo 2015, dopo essere stato condannato in primo grado e in appello a un anno di reclusione, è stato infine assolto in Cassazione nel novembre 2020. A causa di gravi problemi di salute rinuncia sia alla candidatura alle Regionali del 2018 che a sindaco di Varese nel 2020.

Quando votò per referendum autonomia

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata