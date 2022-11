Il vicepremier in conferenza stampa: "Dopo la brutta notizia la gioia per la manovra lascia spazio ad altre riflessioni"

(LaPresse) “Abbiamo preparato una giornata diversa, che era di soddisfazione per una manovra che porta soldi in più in milioni di case degli Italiani. Ovviamente con la brutta notizia di questa mattina e con Umberto Bossi ancora ricoverato a Varese la gioia lascia spazio ad altro tipo di riflessioni”: così il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa dopo l’approvazione della legge di bilancio, ricordando la scomparsa dell’ex segretario leghista e ministro Roberto Maroni. “I funerali si terranno venerdì mattina a Varese. Tutta la comunità della Lega sarà lì“, ha aggiunto.

