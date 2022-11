Il ministro ha parlato al Forum Piccola Industria di Confindustria. Bonomi: "Dovrebbero essere scongiurate preoccupazioni"

Si torna a parlare di trivellazioni, dopo le recenti decisioni del governo, che sarebbero volte a risolvere la questione energetica e la questione del gas. “Siamo saliti su un treno in corsa. Ma abbiamo fatto un intervento significativo in discontinuità con il passato, non ci siamo limitati all’emergenza – e anzi abbiamo fatto più che in passato – ma anzi abbiamo fatto la nostra mission, indicando come affrontare alla radice il problema con la norma per l’estrazione del gas“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al Forum Piccola Industria Confindustria ‘Imprese in transizione. Nuove rotte per le PMI’ che si sta svolgendo oggi a Mogliano Veneto.

Sulle trivellazioni “è stata individuata una zona a 18 km dalla costa, dovrebbe scongiurare quegli interventi di bradisismo che preoccupano“. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando a margine del forum Pmi.

Scetticismo Moody’s

“L’Italia rimane vulnerabile all’attuale crisi energetica data la sua ampia dipendenza dal gas nel suo mix energetico. Mentre i livelli di stoccaggio sono quasi pieni, i rischi per l’approvvigionamento energetico rimarranno elevati poiché i livelli di stoccaggio sono insufficienti a coprire il fabbisogno dell’Italia”.Così l’agenzia di rating Moody’s nella credit opinion sull’Italia. “Ipotizzando gli attuali livelli di stoccaggio del gas, una prosecuzione dei flussi da altri fornitori in linea con i livelli del 2021 e una fornitura aggiuntiva sulla base degli accordi siglati di recente, l’Italia avrebbe gas sufficiente per durare fino a marzo 2023 secondo le nostre stime”, si legge.

