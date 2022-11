A Roma l'incontro tra il presidente del Trentino Alto Adige e il ministro delle Infrastrutture Salvini

(LaPresse) “Abbiamo incontrato il nuovo ministro come soci pubblici di A22 dimostrando la coesione e la volontà totale di tutti i territori di procedere su quest’opera”. Lo ha detto il presidente della Regione Trentino Alto Adige, Maurizio Fugatti, al termine della riunione al ministero delle infrastrutture a Roma con il ministro Salvini. “E’ un’opera che può essere vista come il primo corridoio green d’Europa in termini di digitalizzazione, di trasporto, di idrogeno con cui avere anche i punti di riferimento sulla rete autostradale”, ha aggiunto Fugatti che ha poi concluso: “Tecnicamente il ministero dovrà dare un parere su questo progetto che è atteso nelle prossime settimane, l’auspicio è che si possa procedere il più in fretta possibile”.

“L’obiettivo è chiudere l’iter amministrativo sul project financing dell’A22 e far partire i 7,2 miliardi di investimenti previsti nella proposta progettuale – ha aggiunto Fugatti -. Quello della A22 è uno dei progetti più rilevanti a livello europeo e sarà caratterizzato da una forte impronta ecosostenibile un esempio di sostenibilità ambientale, grazie anche a investimenti digitali sul tratto autostradale che guarda a una visione non solo regionale e nazionale, ma anche europea”.

