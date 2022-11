Il leader della Lega a Rtl sui migranti soccorsi dalle Ong: "Non sono naufragi"

Il leader della Lega Matteo Salvini tuona contro le Ong. “Questi non sono naufragi, questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3 mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi”, ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani, che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani”, ha ribadito il numero uno del Carroccio.

Per Salvini, bloccare le navi delle Ong “non è una questione di principio ma normativa: l’immigrazione va controllata, limitata e qualificata come in tutto il mondo avviene”. Mentre in Europa, “torneremo a fare quello che abbiamo fatto per anni, quindi chiedere ricollocamenti e redistribuzioni” dei migranti tra i Paesi.

Su Moratti decidono i lombardi, noi candidiamo Fontana

Il vicepremier ha poi espresso il suo pensiero commentando la decisione di Letizia Moratti di candidarsi alla presidenza della Lombardia con il Terzo polo. “Se hai fatto per tanti anni il sindaco, il presidente Rai, il ministro e l’assessore regionale con il centrodestra e poi decidi di candidarti con la sinistra, libera di farlo. O abbiamo sbagliato noi a fidarci in questi 20 anni o aveva sbagliato lei, però in democrazia ci sta, scelgano i cittadini lombardi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Rtl 102.5 commentando

“Non perdo tempo a commentare, vedo che a sinistra già divisi. Penso che il centrodestra sarà compatto, mentre a sinistra avranno 2-3 candidati come alle elezioni politiche”, ha detto Salvini, che ha poi confermato la ricandidatura dell’attuale governatore Attilio Fontana: “Assolutamente sì, non perdiamo tempo in polemiche”.

Il leader della Lega ha poi commentato l’intervista rilasciata a Repubblica in cui Moratti “evoca il fascismo: anche basta – ha detto Salvini – , parlare di un comitato di liberazione nazionale a novembre 2022 per liberare la Lombardia o l’Italia dai fascisti penso che faccia ridere tutto il mondo”.

