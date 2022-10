La presidente del Consiglio rende omaggio al Milite Ignoto

Giorgia Meloni ha deposto una corona di alloro e fiori sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, a Roma. Al suo arrivo ha ricevuto degli applausi da un gruppo di sostenitori, che hanno anche intonato il coro “Giorgia Giorgia”. Al termine della cerimonia, organizzata in occasione dell’assunzione dell’incarico, la presidente del Consiglio ha lasciato il monumento in auto, senza rilasciare dichiarazioni ma salutando i cittadini presenti ai lati di piazza Venezia.

“Oggi, all’Altare della Patria, per deporre una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Nazione. Un passato da onorare e da trasmettere alle nuove generazioni, giorno dopo giorno, per costruire insieme il futuro dell’Italia”. Così su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

