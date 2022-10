Il nuovo ministro degli Esteri: "Lavoreremo sempre insieme a Ue e Nato"

(LaPresse) Il primo atto del mandato di Antonio Tajani in qualità di nuovo ministro degli Esteri è stata la telefonata a Kiev per dare pieno sostegno all’Ucraina. Quali saranno i prossimi passi per riportare la pace in quel Paese? “Lavoreremo sempre insieme all’Unione europea e alla Nato. Non c’è pace senza giustizia“, ha dichiarato il nuovo titolare della Farnesina arrivando all’incontro internazionale ‘Il grido della pace – Religioni e cultura in dialogo’, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio al centro congressi ‘La Nuvola’ a Roma.

