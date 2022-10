Tra i ministri poche variazioni, tutti in abito scuro

La premier Meloni ha scelto un look total black per il giuramento del suo governo al Quirinale. Per l’occasione indossa un tailleur nero con giacca e pantaloni, con camicia in tinta. Tutte le donne che hanno giurato portavano un tailleur con i pantaloni.

Nessuno fuori posto anche tra gli altri ministri e i due vicepremier: vestito blu per Antonio Tajani, grigio scuro/nero per Matteo Salvini. Tutti in abito scuro gli uomini, quale eccezione sulle cravatte.

Gicca aperta e camicia fantasia per la ministra Roccella. Due le ministre che hanno giurato in bianco: la ministra Locatelli e Elisabetta Casellati. Elegantissima Anna Maria Bernini, con tailleur nero e camicia bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata