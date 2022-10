Il giornalista ha 41 anni, una carriera dentro Mediaset. Con Meloni ha avuto la figlia Ginevra

Andrea Giambruno è il primo ‘First Gentleman’ italiano. Compagno della neo premier Giorgia Meloni, sta con lei da anni ma i due non sono sposati. Giambruno era al Quirinale alla cerimonia del giuramento insieme alla figlia di Meloni, Ginevra.

Andrea Giambruno ha 41 anni, è originario di Milano ed è un giornalista televisivo che lavora a Mediaset. Secondo quanto si apprende, avrebbe abbandonato la conduzione dei Tg da pochi giorni. Ha lavorato a ‘Stasera Italia’, ‘TgCom24’,

Nei giorni scorsi era emerso il racconto di come lui e Giorgia Meloni si erano conosciuti, quando lui le strappò di mano una banana per evitare che andasse in onda con il frutto, raccontando poi che tra i due c’era stato uno scambio di sguardi simile a un colpo di fulmine. Secondo diverse dichiarazioni rilasciate in passato, Giambruno non condivide molte idee di Giorgia Meloni ed è stato spesso definito un uomo di sinistra.

