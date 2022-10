Il compagno di Giorgia Meloni con la figlia Ginevra

Salvini con Francesca Verdini e i due figli, Meloni con il compagno e la piccola Ginevra

Un giuramento unico nel suo genere, quello del governo di Giorgia Meloni. Non solo perché è la prima donna premier in Italia ma anche per la presenza di molti famigliari dei ministri ormai in carica: mogli, mariti, compagni, figli.

Tra i primi ad arrivare Matteo Salvini: è arrivato insieme alla compagna Francesca Verdini e ai due figli, Federico e Mirta. Ad attirare l’attenzione il compagno della neo premier, Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, vestita di bianco e con le calze dello stesso colore. Presente anche la sorella di Giorgia Meloni.

Tra i famigliari, anche quelli di Giorgetti.

