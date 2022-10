Milanese, classe '61, già uomo forte del ministero di viale Trastevere

Giuseppe Valditara è il nuovo ministro dell’Istruzione e del Merito nel governo di Giorgia Meloni. Milanese, classe ’61, già uomo forte del ministero di viale Trastevere nel 2018 nominato dall’ex ministro Marco Bussetti Capo dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, ora guiderà la scuola italiana dall’incarico più prestigioso. Il tecnico in quota Lega di cui Salvini si fida, conoscitore del filosofo Gianfranco Miglio, a fine anni ’90 ha collaborato con Regione Lombardia alle commissioni su federalismo e autonomia ed è stato nel comitato scientifico della rivista ‘Federalismo e Libertà’. Valditara ha però un passato politico più recente in Alleanza nazionale, Pdl, Futuro e Libertà. È stato presidente della Commissione Istruzione al Senato nelle legislature 2006-2008 e 2008-2013. Il professore e avvocato milanese è stato il relatore in Parlamento della riforma dell’istruzione di Maria Stella Gelmini nel 2008 e dei Ddl in materia di professori a contratto, docenti fuori ruolo e reclutamento dei ricercatori. All’epoca, da ‘finiano’, sosteneva pubblicamente la necessità di mandare al più presto in pensione gli insegnanti anziani per stabilizzare precari e giovani ed evitare che ogni anno personale scolastico venisse assunto e poi licenziato a giugno. Nel 2018, all’alba del governo giallo-verde, Valditara è in corsa per un posto come vice del ministro per l’incarico poi ricoperto dal Cinque Stelle, Lorenzo Fioramonti. Maturità classica al liceo Berchet di Milano, poi una carriera trentennale nell’università e nell’avvocatura italiana, ha nel curriculum docenze di diritto romano all’Università di Torino dove ha ricoperto anche l’incarico di delegato del Rettore allo sviluppo di relazioni internazionali nel campo della ricerca e professore all’Università europea di Roma oltre a decine di pubblicazioni scientifiche e pubblicistiche sui principali quotidiani d’Italia. A livello politico-amministrativo il professore è stato anche assessore alla Provincia di Milano con delega all’Istruzione e all’Edilizia nel 2000 nella giunta provinciale guidata da Ombretta Colli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata