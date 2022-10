Le agenzie Tass e Ria Novosti danno spazio alle dichiarazioni sul presidente ucraino Zelensky

I media russi danno spazio al nuovo audio diffuso da LaPresse con le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, stavolta incentrate sul presidente ucraino Zelensky. “In una registrazione audio Silvio Berlusconi ha parlato in modo critico di Zelensky ai parlamentari”, sintetizza l’agenzia Tass. “Berlusconi ha ribadito la sua versione di quanto sta accadendo in Ucraina e le ragioni che hanno portato all’operazione speciale della Federazione Russa” e “ha anche espresso l’opinione che non fossero rimasti veri leader né in Europa né negli Stati Uniti, a eccezione di se stesso”.

L’agenzia Ria Novosti riporta che Berlusconi “ritiene che Zelensky avrebbe potuto fermare i combattimenti in Ucraina se avesse annunciato la fine degli attacchi”. Nell’audio diffuso da LaPresse, si legge, il leader di Forza Italia “racconta la storia del conflitto nell’Ucraina orientale e le ragioni dell’attuale escalation”, “a suo avviso, il conflitto in Ucraina non può essere concluso ‘senza un forte intervento'”, scrive Ria Novosti.

