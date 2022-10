Così la leader di Fratelli d'Italia

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni parla della squadra di governo in costruzione e in post sui social dice: “Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia”, dice rivolgendosi all’opposizione e “alla sinistra” i cui “attacchi scomposti sono insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati. “