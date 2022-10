La leader di Fratelli d'Italia replica al segretario del Pd che a Berlino ha bollato l'elezione dei due presidenti delle Camere come "motivata da logica incendiaria"

Giorgia Meloni contro Enrico Letta. “Sono gravissime le parole pronunciate dal segretario del Partito democratico Enrico Letta a margine del congresso dei Socialisti europei a Berlino. Affermare all’estero che l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento italiano sia motivata da una sedicente “logica perversa” e “incendiaria” e che la scelta dei parlamentari italiani confermi “le peggiori preoccupazioni in giro per l’Europa” è scandaloso e rappresenta un danno per l’Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale”, scrive la leader di Fratelli d’Italia.

Sono gravissime le parole di Letta a Berlino. Affermare all’estero che l’elezione dei presidenti delle Camere sia motivata da una “logica perversa” e “incendiaria” che conferma “le peggiori preoccupazioni in giro per l’Europa” è uno scandalo e rappresenta un danno per l’Italia. pic.twitter.com/cmIr31J04L — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 15, 2022

Immediata la replica del leader dem. “Non è la maggioranza a dire all’opposizione cosa dire e come dirlo”, scrive Letta sul suo profilo Twitter.

Non è la #maggioranza a dire all’ #opposizione cosa dire e come dirlo. https://t.co/u7KmzZChfu — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 15, 2022

