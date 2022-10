Veronese, 42 anni, sposato con una figlia. È diventato vicesegretario federale della Lega nel 2013

Il successore di Roberto Fico sarà Lorenzo Fontana. Il deputato leghista è stato eletto presidente della Camera con 222 voti, 13 in meno dei 235 a disposizione della coalizione di centrodestra. Veronese, 42 anni, sposato con una figlia, è laureato in Scienze politiche all’Università di Padova, in Storia all’Università europea di Roma e in Filosofia alla Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti, ha iniziato la sua carriera politica come consigliere comunale a Verona ed è stato poi eletto al Parlamento europeo per la prima volta nel 2009. Nel corso della sua esperienza a Strasburgo, durata fino al 2018, ha approfondito il rapporto con il segretario della Lega, Matteo Salvini. All’Europarlamento è stato capo delegazione del Carroccio e anche vicepresidente della commissione Cultura, istruzione e sport.

Membro della Liga Veneta fin da ragazzo e poi dal 2002 vice coordinatore federale del Movimento giovani padani, è diventato vicesegretario federale della Lega nel 2013, incarico al momento condiviso con Giancarlo Giorgetti e Andrea Crippa, ed è attualmente responsabile del dipartimento Esteri del partito. Cattolico di ferro, noto per le sue posizioni ‘ultraconservatrici’, è deputato per la seconda volta eletto nella circoscrizione Veneto 2 e per circa due mesi è stato vicepresidente di Montecitorio, tra fine marzo e maggio 2018. Con la nascita del governo gialloverde, all’inizio di giugno, Fontana è diventato ministro per la Famiglia e le disabilità, incarico ricoperto per oltre un anno, prima di assumere la guida del ministero degli Affari europei fino al 5 settembre 2019, quando ha giurato il governo Conte II.

Dal 7 luglio 2017 al 12 giugno 2018, Fontana è stato anche vicesindaco della sua città, Verona. A febbraio di quattro anni fa è uscito il suo libro, scritto insieme all’economista Ettore Gotti Tedeschi, dal titolo ‘La culla vuota della civiltà. All’origine della crisi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata