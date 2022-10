La leader FdI Giorgia Meloni intercettata dai cronisti in Transatlantico a Montecitorio: "Pro Putin? Normale opposizione"

“Buona la prima anche alla Camera. Sono molto molto contenta, procediamo spediti. Faccio i miei auguri al presidente Fontana”. Così la leader FdI Giorgia Meloni intercettata dai cronisti in Transatlantico alla Camera.

Fontana pro Putin? “L’opposizione fa l’opposizione, mi sembra normale che dica quello che ritiene di dover dire. Se mi dovessi occupare di quello che dice l’opposizione non farei il Governo” ha aggiunto la Meloni.

“Anche io sono stata definita omofoba per non essere d’accordo con le adozioni omosessuali e non ritengo di essere omofoba. Per la sinistra sei sempre impresentabile quando non la pensi come loro”. Questa la risposta di Giorgis Meloni a una domanda sulle presunte posizioni omofobe del nuovo presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

