Le parole del senatore leghista al suo arrivo a Palazzo Madama

La presidenza del Senato? “Faccio un passo indietro”. Così Roberto Calderoli entrando a palazzo Madama.

La Russa: “Gesto di generosità, poteva fare presidente anche lui”

“Grande generosità di Roberto Calderoli, che come me e forse più di me poteva fare, e avrebbe i titoli per essere il presidente del Senato”. Così Ignazio La Russa lasciando il palazzo dei gruppi della Camera. “Ringrazio Calderoli per la sua scelta, che è politica naturalmente, e gli rinnovo la mia amicizia e gratitudine. Questo per il centrodestra è un importante segnale di compattezza. Anche questa volta l’obiettivo, quando tra un paio d’ore sarà, è di dimostrare che il centrodestra sa sempre trovare la sintesi”.

Pronto per il nuovo ruolo da presidente del Senato? “Non si è mai pronti, o comunque sono pronto ma senza presunzione” ha aggiunto il senatore di Fratelli d’Italia.

