Per Forza Italia Licia Ronzulli e Alberto Barachini

Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è a Roma. Il leader di Forza Italia dopo essere atterrato si è spostato a Villa Grande, la sua residenza romana. Non è escluso, riferiscono fonti qualificate, che si tenga oggi il vertice con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. A partecipare alla riunione di maggioranza che si è tenuta nella sede di Fdi in via della Scrofa era presente anche una delegazione di Forza Italia. A rappresentare il partito azzurro Licia Ronzulli e Alberto Barachini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata