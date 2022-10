Così su Twitter il leader di Italia Viva

Attaco del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla presidente del Consiglio in pector Giorgia Meloni: “Si lamenta dei ritardi sul PNRR, assurdo. Cara Giorgia, basta alibi. Non perder tempo: avuto l’incarico fai il Governo in 24h anziché discutere con Salvini del totoministri e vai tu a Bruxelles al Consiglio UE il 20/10. Hai fatto cadere Draghi, ora governa tu. Se ti riesce”. Lo scrive su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi.

