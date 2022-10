La leader di Fratelli d'Italia al Villaggio Coldiretti: "In costante contatto con il governo uscente"

(LaPresse) “Voglio dirvi che, secondo me, con un po’ di buonsenso, un po’ di lucidità e molto lavoro, possiamo invertire questa tendenza negativa. Serve uno Stato che abbia ovviamente voglia di lavorare con determinazione e con coraggio, parlando con le realtà, le associazioni di categoria. Noi stiamo lavorando esattamente su questo, ovviamente a partire dal tema del caro energia”. Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco del Villaggio Coldiretti a Milano. “Io sono in costante contatto con il governo uscente, impegnato a trovare soluzioni a livello europeo”. Per combattere il caro energia, “il problema non è trovare altre risorse da regalare alla speculazioni, bisogna”, ma bisogna trovarle “evitandola”, ha aggiunto Meloni. “La postura dell’Italia in Europa deve tornare ad essere una postura” per difendere “il suo interesse nazionale. Questa è una cosa che cambierà nei prossimi mesi. Non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri, ma positivo”, ha concluso la leader di FdI.

