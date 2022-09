A Milano il consiglio federale del Carroccio che rilascia una nota: "Sguardo rivolto al futuro". Nessuna richiesta cambio leadership

Oltre tre ore di lavoro per il consiglio federale della Lega con “lo sguardo rivolto soprattutto al futuro e ai problemi da risolvere grazie al nuovo governo di centrodestra, di cui la Lega sarà parte fondamentale”. Così la Lega in una nota. “C’è rammarico per la percentuale raggiunta, che si sperava migliore e che molti hanno spiegato con la convivenza forzata con Pd e 5Stelle. È emersa soddisfazione per i 95 parlamentari eletti (che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma)”, sottolineano dal partito. In apertura è stato sottolineato il calendario di tutti i congressi da celebrare nelle città entro la fine di ottobre: ad oggi sono già stati rinnovati ed eletti 767 segretari cittadini sui 1.367 totali (quasi il 60%), a seguire verranno rinnovati anche tutti i segretari provinciali e, a seguire, quelli regionali. Fissata per domenica 20 novembre l’assemblea di tutti gli iscritti della provincia di Bergamo (dove sono stati già rinnovati tutti i segretari cittadini) con l’elezione del nuovo segretario provinciale alla presenza del segretario Matteo Salvini.

Al Consiglio federale convocato in via Bellerio, a Milano, ha partecipato tutto lo stato maggiore del Carroccio, impegnato ad analizzare l’esito del voto che ha segnato un risultato appena al di sotto del 9%. Presenti, tra gli altri, il segretario Matteo Salvini, i vice Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, i governatori Luca Zaia (Veneto), Massimiliano Fedriga (Fvg), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino) e il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo.

Nessuna richiesta cambio leadership

Nel corso del vertice di via Bellerio, “non c’è stata nessuna richiesta di cambio della leadership” di Matteo Salvini. E’ quanto fanno sapere fonti del Carroccio. Il clima, si aggiunge, è stato “sereno” e si sono analizzati i risultati delle elezioni, al di sotto delle aspettative, “programmando anche i passi da fare nell’immediato”. Nel confronto – spiegano – è emersa anche la richiesta unanime di avere il segretario membro del governo.

Fedriga e Fontana: “Consiglio federale è andato bene”

“Bene, tutto bene. Abbiamo discusso dei congressi, è andato tutto bene. Salvini sì o no? Salvini sì”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine del Consiglio federale della Lega, a Milano, uscendo in auto. “È andato benissimo”, ha commentato il governatore Attilio Fontana. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha risposto con il gesto del pollice alzato a chi gli chiedeva come fosse andato il federale. “Bene, bene”, le uniche parole dette dal vicesegretario Andrea Crippa all’interno del cortile della sede di via Bellerio.

Settimana prossima altro federale su nuovo governo

Settimana prossima ci sarà un altro consiglio federale della Lega “per costruire insieme il governo di centrodestra”. È quanto si legge in una nota del Carroccio al termine della riunione di oggi in via Bellerio, a Milano.

Molinari, federale chiede ministero di peso per Salvini

“A detta di tutto il direttivo federale” la richiesta “è che il nostro segretario Matteo Salvini sia protagonista nella prossima compagine di governo, un ministro di peso. Si deciderà con gli altri partiti ma la richiesta della Lega che esce dal direttivo federale è che il miglior modo per rilanciare la nostra azione politica è che il nostro segretario abbia un ministero di peso”. Così il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, parlando con i giornalisti al termine del federale a Milano. “Non è un avviso a Giorgia Meloni, è un’ovvia richiesta visto che siamo alleati e abbiamo vinto insieme e le elezioni. Siamo il secondo partito della coalizione e mi sembra naturale che la Lega chieda che il suo uomo di punta faccia parte del governo. Poi se sarà vicepremier lo vedremo. La richiesta di oggi è che faccia parte del governo con un ruolo importante”, ha spiegato. “Credo che convenga a tutti che queste richieste vengano esaudite, perché un partito che ha vinto le elezioni insieme agli alleati possa esprimere i ministri che ritiene”, ha sottolineato ancora Molinari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata