Il post su Instagram in inglese

Damiano David, frontman dei Maneskin, esprime delusione per l’esito delle elezioni. Il cantante ha postato, in una storia su Instagram, la prima pagina del quotidiano ‘Repubblica’ che titola ‘Meloni si prende l’Italia’. “Oggi è un giorno triste per il mio paese”, il suo commento.

