Il leader della Lega: "Spero che la guerra finisca presto"

“Spero solo che la guerra finisca il prima possibile e a questo lavoreremo la settimana prossima al governo, continuando a tenere ben salda la posizione dell’Italia nella coalizione occidentale”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24. “Speriamo che non vada avanti troppo a lungo altrimenti la pagheranno come vite in Ucraina, ma come posti di lavoro anche in Italia”, aggiunge. “Prima o poi – continua Salvini – ci sarà una trattativa di pace dove dovranno decidere gli ucraini in quali modi e in quali tempi, visto che c’è un aggressore e un aggredito al quale va il sostegno compatto dell’Occidente“.

