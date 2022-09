Il leader della Lega a Radio Anch'Io su Rai 1

“Rapporti con Mosca? Io sono pagato dagli italiani e cerco solo di aiutare gli italiani. Le parole di Draghi sono gravi e vorrei andasse avanti, ha parlato di corrotti e pupazzi da potenze straniere. Se ha dei nomi, li faccia altrimenti sono chiacchiere al vento”. Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io su Rai1.

“Se andremo al Governo continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, proteggendo le aziende e le famiglie italiane. Come durante il Covid”. Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io su Rai1. “Io voglio cancellare la legge Fornero: nel 2023 stime Cgil dicono che costa 1 miliardo e 300 milioni. Il reddito di cittadinanza costa invece 9 miliardi. Si può risparmiare dando il diritto alla pensione per chi lavora da una vita e far lavorare i giovani. Proteggere saluti e lavoro per me vengono prima di tutto”, ha aggiunto. “In tanti paesi Europei la tv pubblica non è finanziata da un canone, è un’altra voce nelle bollette degli italiani”.

