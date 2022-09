Il leader dem risponde all'attacco di Giorgia Meloni dopo la sua visita a Berlino

“Sono rimasto esterrefatto dalle parole di Giorgia Meloni a commento della visita a Berlino. Le polemiche di ieri sulla mia visita sono tutte fuori posto, figlie di una idea autarchica e provinciale dell’Italia, sbagliata, che non difende gli interessi dell’Italia che si difendono insieme all’Europa”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine di una visita a Pompei insieme a Dario Franceschini. “Io rifiuto la logica con la quale la destra tratta i fondi europei, la logica di rinegoziare con Bruxelles immaginando di poter fare chissà che cosa e mostrare i muscoli a Bruxelles significa semplicemente buttare i soldi europei come abbiamo fatto in passato. Noi i soldi li abbiamo ottenuti, negoziati, sono tutti nella giusta direzione, bisogna che quei soldi vengano spesi. Bisogna correre a spendere i soldi del Pnrr e lasciare da parte l’ideologia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata