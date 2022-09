La leader di FdI a Caserta contro il governatore della Campania: "Dedichi il tempo a fare il presidente della Regione"

(LaPresse) – “In Campania la sanità non funziona perché De Luca passa tutto il giorno a fare il personaggio dello spettacolo su Facebook. Dedicasse il tempo a fare il presidente della Regione, forse così la Campania non sarebbe fanalino di coda in tanti punti”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante un comizio a Caserta.

