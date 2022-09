La presidente di Fratelli d'Italia: "Non abbiamo votato il documento Ue perché molto politico"

“Tutti i partiti ungheresi si sono indignati per questo documento. Vuol dire che c’è una dittatura? In Ungheria tutti sono d’accordo nel viverla come una discriminazione, anche quelli che combattono democraticamente Viktor Orban che, ricordo, ha vinto democraticamente le elezioni. L’Ungheria ha un sistema democratico”.

Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, dopo il rifiuto di Fratelli d’Italia di firmare la relazione con cui l’Europarlamento ha indicato che l’Ungheria persiste deliberatamente e sistematicamente a non rispettare i valori fondanti dell’Unione. “La ragione per cui non abbiamo votato questo documento contro l’Ungheria è che bisogna circostanziare le accuse, mente temo che il documento sia molto politico. Vorrei un’Europa in cui non ci fossero scelte fatte sulla base della discrezionalità, in base a quanto mi fa simpatia o antipatia il governo di quella nazione”, spiega Meloni, secondo la quale “di fronte al conflitto in Ucraina serve avvicinare le nazioni europee piuttosto che allontanarle. Non siamo nella condizione di regalare alleati” alla Russia.

