Foto Twitter @GiorgiaMeloni

La leader di Fdi: "Campagna d'odio"

“Meloni come Moro“: è l’ultima minaccia rivolta alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La scritta, in rosso con tanto di stella a cinque punte, è scomparsa sui pannelli dei manifesti elettorali a Mestre.

Immediata la risposta di Meloni che su Twitter scrive: “A Mestre nuove minacce a firma Brigate Rosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come ‘dovranno sputare sangue’ contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d’odio”, scrive su Twitter la leader FdI, Giorgia Meloni, pubblicando le foto della scritta ‘Meloni come Moro’ comparsa su alcuni cartelli elettorali nella località veneta con accanto la stella cerchiata delle Br

A Mestre nuove minacce a firma #BrigateRosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come “dovranno sputare sangue” contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d’odio pic.twitter.com/XXsXAJx3KZ — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 15, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata