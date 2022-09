Emendamenti presentati dal Governo oltre che dal Pd, M5S e Italia Viva. Se modificato, il decreto tornerà al Senato la prossima settimana

Dopo aver espresso il suo “disappunto” nella serata di ieri per la norma del Decreto Aiuti Bis che introduce una deroga al tetto massimo di 240mila euro per gli stipendi dei manager delle pubbliche amministrazioni, secondo fonti di Palazzo Chigi il Governo ha presentato un emendamento soppressivo della disposizione. La modifica chiesta dall’esecutivo Draghi è volta a eliminare il “trattamento economico accessorio” che, secondo la nuova norma, è possibile disporre per le figure apicali delle forze dell’ordine, delle forze armate e delle pubbliche amministrazioni. Il decreto approderà domani nell’aula della Camera, dopo essere stato approvato ieri dal Senato. L’esecutivo chiederà di votare l’emendamento salvo che le forze politiche all’unanimità non decidano di approvare l’ordine del giorno che dispone la soppressione dell’articolo nel Decreto Aiuti Ter.

Un emendamento per eliminare la norma è stato presentato anche dal Partito Democratico: lo ha annunciato la capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani, aggiungendo: “Approviamo la decisione del Governo di intervenire subito”. E, come annunciato dalla presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, anche il partito con a capo Matteo Renzi ha chiesto che venga completamente ripristinato il massimo di 240mila euro lordi all’anno per gli stipendi pubblici, introdotto nel 2014 proprio dal governo Renzi. “Con il nostro emendamento riportiamo il Parlamento in connessione con la realtà e al fianco delle cittadine e dei cittadini che stanno attraversando una profonda crisi economica”, ha detto.

Infine il capogruppo M5S a Montecitorio, Francesco Silvestri ha chiesto al Governo di “fermare questa ennesima follia” e annunciato il deposito di un emendamento anche da parte dei pentastellati: “Sembra veramente di osservare il mondo al contrario: mentre famiglie e imprese soffrono sotto il peso dell’inflazione e del caro-energia, si toglie ogni limite per dare super stipendi ai manager di Stato”. Il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, ha criticato via Twitter il leader del Pd Enrico Letta, reo a suo dire di aver votato a favore della norma ‘incriminata’: “Enrico, un buon tacer non fu mai scritto”, ha risposto al tweet con cui Letta aveva plaudito alla scelta del governo di chiedere la soppressione della norma.

Il decreto aiuti bis, se modificato, tornerà in terza lettura al Senato la prossima settimana. Quella di ieri sarebbe dovuta essere l’ultima seduta di lavoro per palazzo Madama ma, nell’ultimo miglio della campagna elettorale, i senatori dovranno tornare a lavoro.

