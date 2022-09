L'ok con 182 voti favorevoli. Il decreto contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

L’aula del Senato ha approvato il decreto aiuti bis con 182 voti favorevoli, nessun contrario e 21 astenuti. Il testo passa ora alla Camera per il via libera definitivo. Il decreto contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

astensione di Fdi su voto finale

Fratelli d’Italia si asterrà durante la votazione finale sul Dl Aiuti bis. Lo ha annunciato nell’aula di palazzo Madama il senatore di Fdi Andrea De Bertoldi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata