Il leader di Azione: "Se si deve fare si faccia"

(LaPresse) “Oggi c’è una relazione che dice che c’è un extra che deriva dall’inflazione sull’Iva che è sufficiente per coprire il provvedimento contro il caro bollette, se è sufficiente bene, perchè non è che lo scostamento è una cosa buona o cattiva in sé, dipende se ci sono altri soldi, oppure si deve fare. Ma se si deve fare si deve fare, perché qui sta chiudendo ogni singola attività, il manifatturiero ma anche il commerciante e l’artigiano. Dopo, i costi che avremo, saranno 4 volte tanto, perché pagheremo in cassa integrazione, in sussidi di disoccupazione, in reddito di cittadinanza, e come le ricostruiamo le filiere industriali? Quindi bisogna intervenire ora. E siccome Berlusconi Salvini e Conte hanno sfiduciato Mario Draghi, bisogna incontrarsi tra di noi per dare pieno sostegno al governo”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, a margine dell’incontro con Confcommercio a Roma.

