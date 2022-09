L'ex premier ha chiesto a Meloni di "eliminare la fiamma dal simbolo e cambiare nome al partito"

“Di Maio ha abiurato a ogni battaglia portata avanti dal M5S. Ha rinnegato il suo passato, ma la sua è una involuzione che non ci riguarda, perché fa male solo a se stesso”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Radio Capital.

L’ex premier, unico tra i leader dei maggiori partiti a non partecipare in presenza al confronto tenutosi domenica al forum Ambrosetti di Cernobbio, ha commentato così la sua assenza: “Nessuna mancanza di rispetto, sono stato collegato dall’inizio alla fine. Avevo preso impegni già da tempo, ho incontrato cittadini e famiglie che stanno soffrendo, associazioni con cui avevo un impegno, se non fossi andato lì sarebbe stata mancanza di rispetto. Negli incontri che faccio da Nord a Sud la prima cosa che mi chiedono è ‘dateci dignità’. Tanti vogliono lavorare ma sono inidonei al lavoro, oppure non hanno offerte né un sostegno dai Comuni, che dovrebbero attivarsi per progetti utili alla comunità”.

Sui temi della campagna elettorale, Conte ha accusato la destra di produrre “ricette inadeguate per il Paese” e chiesto a Meloni di “eliminare la fiamma dal simbolo e cambiare nome del partito”. E sui gruppi politici che fanno riferimento alla cosiddetta ‘agenda Draghi’, ha dichiarato: “Il richiamo al governo Draghi anche per il futuro segnala la povertà dell’offerta politica, sono chiare difficoltà della politica e dei partiti di assumersi le proprie responsabilità. Questa leadership del Pd in particolare non sta facendo bene, il campo largo è nato già morto e noi non potremo mai collaborare, perché livelliamo l’asticella verso l’alto”.

“Non guardavo i sondaggi prima quando ci davano per spacciati, non li guardo ora che ci danno in crescita. Sicuramente un risultato buono del M5S sarebbe garanzia per i cittadini che in Parlamento ci sia una forza che si impegna per mantenere gli impegni presi, senza promesse mirabolanti”, ha concluso.

