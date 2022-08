Il leader di FI a Rtl 102.5: "Scettico su confronti tv, spesso diventano risse"

(LaPresse) Fare il presidente della Repubblica? “No, assolutamente, non posso in questo momento darmi da fare se non per aiutare il mio Paese a garantire la nostra libertà, la nostra incolumità, a proteggere i nostri beni e le nostre famiglie”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai microfoni di Rtl 102.5. Quello dei confronti tv “è un problema che non mi appassiona. Sono scettico su confronti tv, che spesso si trasformano in risse e che non aiutano gli elettori a capire”. Secondo Berlusconi, è invece “molto meglio che ogni leader illustri il proprio programma”.

