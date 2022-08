da Twitter @MeetingRimini

All'evento di Comunione e Liberazione i big sul palco. La leader FdI: "Il presidenzialismo non è impresentabile". Salvini: "Sulle pensioni avanti con quota 41, no a ritorno legge Fornero"

Al Meeting di Cl a Rimini dibattito a tutto campo tra i big delle forze politiche in vista delle elezioni delle elezioni. Sull’energia Enrico Letta chiede un tetto sui prezzi per i prossimi 12 mesi”. “Sì al price cap ma a livello europeo”, dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che replica alle critiche del segretario dem sul presidenzialismo: “La Francia non mi sembra impresentabile”.

Tra i temi toccati ci sono anche lavoro e welfare. “Uscire dalla cultura dell’assistenzialismo di stato, introdotto dal Reddito di Cittadinanza, è un nostro dovere. La nostra proposta è per chi lavora, sotto i 25 anni, è che non paghi tassi perché quella generazione non ha sufficienti entrate. Dobbiamo partire da questo e dal contrasto al lavoro nero”, dichiara dal Terzo Poli il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. “Se si ha lavoro si è liberi, se si ha reddito di cittadinanza non si è liberi”, afferma Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

Sul palco c’è anche Matteo Salvini. “Il 70% di chi ha iniziato a prendere il reddito di cittadinanza dal 2019 lo sta prendendo ancora, quindi è evidente che qualcosa non ha funzionato”., le parole sul tema del leader della Lega, che sulle pensioni chiarisce: “Siamo il paese europeo con l’età pensionabile più alta. Noi abbiamo una proposta su cui c’è anche il sostegno della Cgil: quota 41. Costerebbe 1 miliardo e 10 milioni di euro e darebbe la possibilità a 8 milioni di lavoratori di andare in pensione. La Legge Fornero non può assolutamente tornare”.

