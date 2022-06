Il segretario Pd: "Se cadesse il governo sarebbe una cosa negativa"

(LaPresse) “Mi auguro ardentemente che la maggioranza regga e che non ci siano motivi per cui il governo cada nelle prossime settimane. Credo che sarebbe una cosa negativa per tutti, per l’Italia e per tutto il lavoro che su sta facendo sul Pnrr”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine di un evento elettorale all’Aquila. “Se cadesse il governo adesso credo che sarebbe una brutta notizia quindi affronteremo quel passaggio parlamentare del 21 e 22 consapevoli di questi rischi, noi siamo ovviamente disponibili in Parlamento, nella maggioranza a discutere e valutare, ma ovviamente all’interno di un criterio generale della linearità con le scelte che abbiamo fatto sino ad oggi in questi 101 giorni”, aggiunge.

