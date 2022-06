Il prossimo 6 giugno verrà presentato a Roma durante l’Assemblea del Global Committee for the Rule of Law

“A Subito. Gli ultimi cento giorni di Marco Pannella”, questo il titolo del documentario sullo storico leader del Partito Radicale firmato da Simona Ventura. “Le immagini inedite di Marco Pannella raccolte da Matteo Angioli nei suoi ultimi mesi di vita raccontano come non ci sia mai stata alcuna differenza tra la vita pubblica e privata del leader radicale. Sono inoltre una straordinaria testimonianza della sua generosa vita in cui ha combattuto per la libertà di scelta di ognuno di noi”, ha dichiarato la Ventura. Il documentario verrà presentato il prossimo 6 giugno durante l’Assemblea del Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella” che si terrà presso i Musei di San Salvatore in Lauro a Roma. Per l’occasione verrà presentata anche la nuova testata online “The Global News”, diretta da Giovanni Terzi.

