L’ambasciatrice Mariangela Zappia: "I valori della Costituzione, nata dal referendum di 76 anni fa legano Italia e Stati Uniti"

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica italiana, festeggiamenti anche all’ambasciata d’Italia a Washington con omagigo al Made in Italy. Sono i valori della Costituzione, nata dal referendum di 76 anni fa che legano Italia e Stati Uniti, come ha ricordato l’ambasciatrice a Washington, Mariangela Zappia, nel discorso pronunciato di fronte ai circa mille partecipanti: “un legame forte, speciale ed esemplare” , ha spiegato. Ad aprire i festeggiamenti la cantante Gaia ha intonato i due inni nazionali.

