Il coordinatore di Forza Italia: "Positivo viaggio di Draghi negli Usa"

(LaPresse) “Bisogna lavorare per sostenere famiglie e imprese perché la situazione rischia di peggiorare di giorno in giorno. Serve più Europa per fare questo. Chiediamo un recovery Plan che possa permettere di raggiungere cinque obiettivi: autosufficienza energetica, autosufficienza agroalimentare, sostegno per una difesa comune, azione di appoggio a tutti i rifugiati che arrivano in Europa e azione per la ricostruzione dell’Ucraina. Questi punti sono fondamentali e bisogna quindi emettere bond europei per dare risposte concrete. Contemporaneamente bisogna avere un tetto europeo al prezzo del gas, anche a quello che acquisteremo dagli Stati Uniti”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, durante un punto stampa a Roma. “Il viaggio di Draghi negli Usa è stato positivo”, aggiunge Tajani.

