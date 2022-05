I due leader discuteranno anche della cooperazione bilaterale

Nel loro incontro il presidente Joe Biden e il premier Mario Draghi parleranno delle sanzioni alla Russia, degli aiuti da fornire a Kiev e di come rendere il presidente Vladimir Putin “responsabile” per l’invasione dell’Ucraina. E’ quanto ha anticipato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki nel briefing alla stampa. I due leader, ha aggiunto, discuteranno anche della cooperazione bilaterale in diversi ambiti tra Stati Uniti e Italia.

