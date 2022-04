Così la ministra a margine di un evento a Torino

(LaPresse) “Il mondo degli adulti dovrebbe rinfrescarsi la memoria suill’importanza dei diritti e sul fatto che vengano garantuiti. Abbiamo dato per scontato il fatto che l’Europa fosse una grande unione di popoli e poi abbiamo visto che ci sono state spinte che sono andate in maniera opposta all’unione. Oggi invece, davanti a una situazione così complessa, è uscito lo spirito di solidarietà, l’Europa non si è divisa e questo è stato un segnale importante”. Lo ha detto la ministra Dadone a margine di un evento a Torino parlando di diritti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata