Così la ministra a margine di un evento a Torino

(LaPresse) “Queste sono leggi di cui il Parlamento dovrebbe si dovrebbe occupare, perché sono tematiche sensibili ed estremamente delicate. Io personalmente sono assolutamente d’accordo. Credo che il Governo dovrebbe lavorarci, ma è chiaro che la maggioranza è una maggioranza molto composita nata per portare a termine i progetti del Pnrr”, ha detto la ministra Fabiana Dadone rispondendo a una domanda sulla registrazione all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali, a margine del “Forum sul presente e sul futuro dell’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani in Europa con i giovani” a Torino. “Detto questo, credo che ogni forza politica dovrebbe assumersi la responsabilità di fare questo passo avanti importante, anche perché il mondo dei giovani in particolare ce lo chiede”

