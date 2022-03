Il leader M5S in un'intervista a La Stampa: "La soglia del 2% è un impegno che non può essere cancellato"

“È stato giusto offrire aiuti anche militari per esercitare la legittima difesa. Diversamente avremmo abbandonato la popolazione ucraina a se stessa e alla sopraffazione di una aggressione militare del tutto ingiustificata”. Così il leader M5S, Giuseppe Conte, in un’intervista a La Stampa. “Sono un pacifista convinto – aggiunge -. La decisione di appoggiare l’invio delle armi non è stata presa a cuor leggero e non cambia il fatto che continueremo a lavorare senza sosta per un una soluzione diplomatica del conflitto”. Alla domanda se investire il 2% del Pil in armi sia un errore, Conte risponde che “la soglia del 2% è frutto di un impegno preso nel 2014 che non può essere cancellato e che io stesso non ho rinnegato quando ero presidente del Consiglio. Però mi sono impegnato a rivedere i criteri di calcolo in modo da tenere conto anche dei costi politici e immateriali che comportano le nostre missioni all’estero”.

Conte: “La guerra non deve farci perdere lucidità”

“Alla Camera avete votato sì all’aumento delle spese per la Difesa. Avete cambiato idea?’ “La questione è un’altra. In un momento come quello attuale di caro-bollette, dopo due anni di pandemia, e con la recessione che si farà sentire sulla pelle di famiglie e imprese, non si capisce per quale motivo le priorità debbano essere le spese militari“. Per Conte “la guerra in corso non deve suggestionarci e farci perdere lucidità: non dobbiamo cedere all’onda emotiva che sembra indurci a difenderci da una imminente aggressione russa. L’urgenza rimane invece proteggere famiglie e imprese dalla crisi”. ‘Se si dovesse tornare a votare per un incremento delle spese militari che fareste?’ “Non potremmo assecondare un voto che individuasse come prioritario l’incremento delle spese militari a carico del nostro bilancio nazionale. In questo caso il Movimento non potrebbe fare altro che votare contro”. All’osservazione ‘cadrebbe il governo’, Conte replica che “ognuno farà le sue scelte. Ma confido che anche il progetto di rafforzamento della difesa europea sia portato avanti con ponderazione, al fine di razionalizzare le spese e non moltiplicarle, e comunque attraverso uno sforzo comune europeo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata